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Torunun asker harçlığı için 4 dönüme fasulye eken aile ilk hasadın sevincini yaşadı

Torunun asker harçlığı için Osmaniye Düziçi'nde 4 dönüme ilk kez yeşil fasulye eken Islah ailesi, dönüm başına 150-200 kilogram verim elde etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Torunun asker harçlığı için 4 dönüme fasulye eken aile ilk hasadın sevincini yaşadı

düziçi'nde torun için ektikleri fasulyede ilk hasat

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Farsak köyünde Islah ailesi, askere gitmeye hazırlanan torunları Ali Efe İslah için dört dönümlük arazide ilk kez yeşil fasulye yetiştirdi ve hasada başladı. Yaklaşık iki aylık bakım sürecinin ardından ürünler toplanmaya başlandı ve aile elde edilen verimden memnun olduğunu açıkladı.

tarla, bakım ve verim:

Aile, 4 dönümlük arazide yapılan üretimde dönüm başına ortalama 150-200 kilogram verim aldıklarını belirtti. Bitkiler yaklaşık iki ay içinde hasat olgunluğuna ulaştı. Haberde ilk verilen piyasa bilgisine göre kilogram fiyatı 70-80 TL aralığında seyrediyor. Aile üyeleri, elde edilecek gelirin tamamını torunun askerlik dönemindeki harçlık ve ihtiyaçları için ayırmayı planlıyor.

aile açıklamaları ve tavsiyeler:

Babaanne Selver İslah üretime torunun isteğiyle başladıklarını anlattı ve torununa destek olma niyetini vurguladı. Anne Selma İslah ise hasadın beklentilerini karşıladığını, 4 dönüm araziye ekim yaptıklarını ve iki ayda bu noktaya geldiklerini aktardı. Selma İslah ayrıca satış fiyatına ilişkin olarak piyasada zaman zaman farklar olduğunu belirterek kendi satış aralığını 75-80 TL olarak ifade etti.

Aile, ilk kez yeşil fasulye üretimi yapmalarına rağmen elde ettikleri verim ve ürün kalitesinden memnun kaldıklarını söyledi. Bölgedeki diğer çiftçilere de yeşil fasulye üretimini tavsiye eden Islah ailesi, hasat ve satış sürecini tamamlayarak torunun askerlik dönemi için gerekli desteği sağlamayı hedefliyor.

Osmaniye&#039;de asker harçlığı için ekilen fasulyede ilk hasat sevinci

Osmaniye'de asker harçlığı için ekilen fasulyede ilk hasat sevinci

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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