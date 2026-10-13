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Sultanhanı kervansarayı: 800 yılda binlerce ziyaretçinin buluşma noktası

Sultanhanı Kervansarayı, Aksaray'da 800 yıldır ayakta; aslına uygun restorasyonun ardından yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak noktası haline geldi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sultanhanı kervansarayı: 800 yılda binlerce ziyaretçinin buluşma noktası

sultanhanı kervansarayı yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor:

Sultanhanı ilçesinde yer alan ve yaklaşık 800 yıllık tarihe sahip Selçuklu eseri Sultanhanı Kervansarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Günümüze dek farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan yapı, barındırdığı izlerle ziyaretçilere geçmişin ticaret ve yaşam kültürünü aktarıyor.

tarihi konumu ve önemi:

Kervansaray, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Alaaddin Keykubat döneminde inşa edildi ve dönemin en büyük yapılarından biri olarak kayıtlara geçti. Anadolu Selçukluları zamanında ana ticaret yolları üzerinde, her bir konak mesafesinde inşa edilen bu eser, dönemin ulaşım ve ticaret ağında stratejik bir rol üstlendi; bu nedenle tarihçilerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda aslına uygun olarak restore edilen kervansaray, özgün mimari dokusunu koruyarak ziyarete açıldı. Açık avlusu, tonozlu geçişleri ve taş işçiliği, ziyaretçilere yapının dönem içindeki işlevini ve estetiğini gösteriyor.

ziyaretçi gözlemleri:

Ayşenur Kılıç: "İzmir’den geziyle geldik buraya. Tur rehberimiz de çok güzel anlattı. Böyle bir yapı çok güzel"

Muzaffer Yeryaran: "Sultanhanı’nın bu kadar güzel olması, böyle bir yapının burada olması gerçekten çok muhteşem. Burayı gelip gördüğüm için çok mutluyum"

Nevzer Mutlu: "Sultanhanı Kervansarayı geziyoruz. İlk kez geldik. İlgi çekici ve çok güzeldi"

Hülya Okan: "Yurdumun dört bir köşesi de çok güzel. Efes’inden tutun Van’a kadar memleketimin her yeri güzel. Bunları bizim atalarımız yapmış. Aksaray’ın çeşitli yerlerini geziyoruz. Burası da kervansarayı. Dünyanın en büyük kervansarayını öğrendik"

Kervansaray, hem tarih meraklıları hem de genel ziyaretçiler için açık hava müzesi niteliğinde bir deneyim sunuyor. Ziyaretçiler yapıdaki detayları incelerken, Selçuklu mimarisinin işlevselliğini ve estetik anlayışını yakından görebiliyor.

Sonuç olarak, Sultanhanı Kervansarayı; yıllara meydan okuyan yapısı, korunmuş mimari özellikleri ve restorasyon sonrası erişilebilirliğiyle Aksaray'da kültürel turizmin önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor.

800 yıllık kervansaray yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

800 yıllık kervansaray yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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