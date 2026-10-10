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Kabaklar yola saçıldı: Bolu'da zincirleme kaza 4 yaralı

Yeni Akçakavak köyü yolunda kabak yüklü traktörle pikap çarpıştı; bir otomobil tarlaya savruldu, traktördeki kabaklar yola saçıldı, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kabaklar yola saçıldı: Bolu'da zincirleme kaza 4 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kaza, Yeni Akçakavak köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merkez istikametine seyir halindeki İ.T. idaresindeki 14 BE 102 plakalı pikap, tarladan yola çıkan C.S. yönetimindeki 14 FM 068 plakalı kabak yüklü traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle arka planda seyir halinde olan B.O.E. idaresindeki 14 BE 977 plakalı otomobil, çarpışmayı önlemek amacıyla yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Müdahale, yaralananlar ve trafik:

Kazada traktör sürücüsü C.S. ile pikapta yolcu olarak bulunan üç kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Çarpışmanın etkisiyle traktördeki kabaklar yola saçıldı ve çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’da kabak yüklü traktörle pikap çarpıştı: 4 yaralı

Bolu’da kabak yüklü traktörle pikap çarpıştı: 4 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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