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Rize'de fırsatlar boşa çıktı, bireysel hatalar ağır faturayı getirdi

Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar, oyunu kontrol ettiklerini ancak bireysel hataların 3-0'lık mağlubiyete yol açtığını söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 22:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Rize'de fırsatlar boşa çıktı, bireysel hatalar ağır faturayı getirdi

maçta genel değerlendirme:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, maç sonrası değerlendirmesinde oyunun genelinden memnun olduğunu ancak sonucun beklentilerin uzağında kaldığını ifade etti. Uçar, milli arayı verimli geçirdiklerini ve maça baskılı başladıklarını söyledi.

oyun planı ve performans:

Uçar, takımının maç boyunca oyunu kontrol eden taraf olduğunu, rakip kaleye daha fazla gittiklerini ve hücum bölgesinde daha çok vakit geçirdiklerini belirtti. Ancak final paslarında aradıkları başarıyı bulamadıklarını, son vuruşlardaki eksikliğin maçın kaderini etkilediğini vurguladı. Özellikle 83. dakikadan sonraki bölümden memnun olmadığını söyledi ve kaçırılan pozisyonların son gol öncesi şanssızlık olarak değerlendirilebileceğini ekledi.

bireysel hatalar ve maçın dönüm noktaları:

Rakibin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve oyuncu kalitesi yüksek bir takım olduğunu kabul eden Uçar, planlarının Fenerbahçe'yi oynatmamaya yönelik olduğunu, bunun büyük ölçüde işe yaradığını savundu. Ancak oyuncu değişikliklerinin oyuna etkisiyle Fenerbahçe'nin sonuca gittiğini ve aynı şekilde kendilerinin de sonuç alabileceğini belirtti. Basın toplantısında Mazeretlere sığınmıyorum ancak yaptığımız bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldık sözlerini yineleyerek, bu hataların skora doğrudan yansıdığı değerlendirmesini yaptı. Yayıncı kuruluş yorumlarına da değinen Uçar, Fenerbahçe'nin sahaya en iyi oyuncularının çıkıp çıkmadığını sorgulayarak eleştirilere yanıt verdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mazeretlere sığınmıyorum ancak yaptığımız bireysel hatalar sonucunda ağır şekilde cezalandırıldık" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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