Çekmeköy'de konsolda saklanan paketler polisi harekete geçirdi

Çekmeköy'de konsolda bulunan gizli bölme suç şüphelerini doğruladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir aracı didik didik aradı.

aramada tespit edilen gizli bölme:

Polis ekiplerinin araç içinde gerçekleştirdiği titiz aramalar sonucu, otomobilin konsol kısmına özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölme açıldığında, 24 parça halinde paketlenmiş toplam 127,2 gram marihuana ele geçirildi.

gözaltı ve idari işlemler:

Operasyonda biri hakkında işlem başlatılan 1 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinde sürücüye trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulanarak araç parka çekildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği bildirildi.

Operasyon, bölgedeki benzer suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti ve ele geçirilen maddeler emniyet kayıtlarına geçirildi.

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