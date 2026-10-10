Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

İpsala sınır kapısında gizli yük: minibüste 65 kilo 112 gram skunk

İpsala Gümrük Sahası'nda Yunanistan'dan gelen minibüste yapılan aramada 65 kilo 112 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 22:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İpsala sınır kapısında gizli yük: minibüste 65 kilo 112 gram skunk

Olayın detayları:

Edirne, İpsala Gümrük Sahası'nda Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir minibüste, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu 65 kilo 112 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük sahasında yürütülen denetimler sırasında tespit edilen yükün türü ve miktarı yetkililerce belirlendi. Olayla ilgili resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen maddenin muhafazaya alındığı ve gerekli prosedürlerin başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma ve güvenlik vurgusu:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkili birimler soruşturmayı sürdürüyor. Sınır kapılarındaki denetim mekanizmalarının etkinliğini ortaya koyan bu tür yakalamalar, kaçakçılıkla mücadeledeki çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

İPSALA SINIR KAPISI’NDA 65 KİLO 112 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İPSALA SINIR KAPISI’NDA 65 KİLO 112 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Doncaster yakınlarındaki Yorkshire yaban hayatı parkında kaplan saldırısı: bir k...
images

Alanya oto yıkamasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
images

Balkonda başlayan yangın Mudanya'da eve sıçramadan söndürüldü
images

Malatya'da akşam çarpışması: minibüs ve otomobilde beş yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doncaster yakınlarındaki Yorkshire yaban hayatı parkında kaplan saldırısı: bir kişi hayatını kaybetti

Alanya oto yıkamasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Balkonda başlayan yangın Mudanya'da eve sıçramadan söndürüldü

Malatya'da akşam çarpışması: minibüs ve otomobilde beş yaralı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması