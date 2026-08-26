Okula dönüşte çanta tercihi değişiyor: hafiflik ve su geçirmezlik öne çıktı

Okula dönüş hazırlıkları ve çanta tercihlerinde genel tablo

Eskişehir'de 11 yıldır çanta satışı yapan esnaf Ayhan Uçkun, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin hangi özelliklere öncelik verdiğini aktardı. Uçkun, velilerin ağırlıklı olarak sırt çantalarını tercih ettiğini, tekerlekli yani çekçekli çantaların hem ekstra ağırlık oluşturduğunu hem de mekanizmalarındaki kırılma riskleri nedeniyle kullanım zorluğu yarattığını söyledi. Ergonominin alım kararında belirleyici olduğunu vurguladı.

çanta kumaşları ve kullanım özellikleri:

Uçkun, piyasada en çok talep gören kumaş türlerinin paraşüt ve crinkle olduğunu belirtti. Bu kumaşların yıkanabilme, su geçirmeme ve hafif olma gibi avantajları öne çıkıyor. Ayrıca velilerin önem verdiği diğer noktalar arasında çantaların çok bölmeli olması ve yağmurlu havalarda kitap ve defterlerin ıslanmasını önleyecek su geçirmezlik özelliğinin bulunması yer alıyor. Bu özellikler hem kullanım kolaylığı hem de uzun ömür açısından tercih nedeni oluyor.

fiyat aralıkları ve piyasa gözlemleri:

Fiyatlar konusunda Uçkun, piyasa ortalığını aktararak çanta fiyat aralığının genel olarak bin 500 ile 2 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Tekerlekli çantalarda da benzer fiyat seviyeleri gözlemlenirken, bazı sektör veya satıcılarda aynı ürünlerin 3 bin liraya kadar çıkarak satışa sunulduğu bilgisini paylaştı. Uçkun'un ifadeleri, velilerin kalite, dayanıklılık ve fiyat dengesini göz önünde bulundurarak seçim yaptığını ortaya koyuyor.

Yeni dönem öncesinde çanta seçiminde ergonomi, hafiflik, su geçirmezlik ve çok bölmelilik gibi unsurların ön plana çıktığı, fiyatların ise ürün özelliklerine göre değişkenlik gösterdiği görülüyor.

ESKİŞEHİR’DE 11 YILDIR ÇANTA SATIŞI YAPAN ESNAF AYHAN UÇKUN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE VELİLERİN ÇANTA TERCİHLERİNDE DİKKAT ETTİĞİ HUSUSLARA VE PİYASADAKİ SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ. VELİLERİN EN ÇOK SIRT ÇANTALARINA YÖNELDİĞİNİ BELİRTEN UÇKUN, ÇEKÇEKLİ ÇANTALARIN HEM EKSTRA AĞIRLIK YAPTIĞINI HEM DE MEKANİZMASINDAKİ KIRILMA RİSKLERİ NEDENİYLE KULLANIM ZORLUĞU ÇIKARDIĞINI İFADE ETTİ. ERGONOMİK AÇIDAN SIRT ÇANTALARININ ÖN PLANA ÇIKTIĞINI VURGULAYAN UÇKUN, KUMAŞ TÜRÜNÜN DE SATIN ALMA KARARINI DOĞRUDAN ETKİLEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ.