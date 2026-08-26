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Çermik'te etüt merkezi gençlerin sınav yolculuğuna omuz veriyor

Çermik Belediyesi Etüt Merkezi'nde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor; Başkan Şehmus Karamehmetoğlu ziyarette bulunup gençlere destek ve başarı dilekleri sundu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çermik'te etüt merkezi gençlerin sınav yolculuğuna omuz veriyor

Çermik etüt merkezi gençlerin yanında:

Çermik Belediyesi tarafından hizmete açılan Etüt Merkezi, ilçedeki öğrencilerin sınav hazırlık sürecine ev sahipliği yapıyor. Merkez, gençlerin meslek edinme ve yeni kariyer kapıları bulma hedeflerine katkı sağlamak üzere düzenli çalışma imkanı sunuyor.

Başkanın ziyareti ve mesajı:

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, merkezdeki öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve onlara sınavlarda başarılar diledi. Başkan Karamehmetoğlu, "geleceğin temsilcileri olan gençlere her türlü desteği sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini" söyledi.

Gençlere yönelik destek ve beklentiler:

Yetkililer, merkezde sağlanan ortamın öğrencilere düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve kariyer hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlamayı amaçladığını vurguluyor. Aileler ve eğitimciler de benzer girişimlerin ilçedeki eğitim fırsatlarını genişlettiğini ifade ediyor.

Etüt Merkezi'nde geçirilen zamanın, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve sınav başarısına katkı sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Belediye, benzer desteklerin süreceğini ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER SINAV MARATONUNA BELEDİYE ETÜT MERKEZİNDE...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER SINAV MARATONUNA BELEDİYE ETÜT MERKEZİNDE HAZIRLANIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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