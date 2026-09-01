Kaçakçılık baskını Bozüyük'te sonuç verdi: 290 paket sigara ele geçirildi

Bozüyük'te düzenlenen operasyon

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçakçılıkla mücadeleye yönelik önemli bir müdahale yapıldı. Olayda ele geçirilen maddi unsurlar ve yakalanan şüpheli, bölgedeki denetimlerin sürdüğünü gözler önüne serdi.

operasyonun ayrıntıları:

Olay, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucu ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı aramalarda toplam 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi yakalanırken, hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet iddiasıyla işlem başlatıldı.

güncel süreç ve değerlendirme:

Yakalanan şüphelinin ifadesi ve delil değerlendirmeleri doğrultusunda soruşturma devam ediyor. Bu tür operasyonlar, kaçak tütün ürünlerinin piyasaya girişinin engellenmesi ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. Yetkililer benzer denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyor.

BİLECİK'TE 290 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ