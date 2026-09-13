kaçkar by utmb’de uluslararası yarış ve ödül töreni tamamlandı

kaçkar by utmb ikinci yılında uluslararası bir buluşma sundu

Kaçkar by UTMB, Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları’nın doğal dokusunda ikinci kez düzenlendi. Organizasyona 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. Türkiye’nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan yarış, profesyonel ve amatör ultra trail koşucularını Rize’de bir araya getirerek bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası platforma taşıdı.

Etkinlik Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda gerçekleştirildi. Sporcular, Kaçkar 100K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K ve Ayder 4K Halk Koşusu parkurlarında mücadele etti.

yetkililerin değerlendirmeleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Genel Müdürü Ahmet Temurci, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Son iki gün içerisinde gerçekten Kaçkarların eşsiz doğasında çok güzel bir spor şölenini hep birlikte yaşadık. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirirken Kaçkar by UTMB’nin çok uzun bir yolculuğun başlangıcı olduğunu söylemiştik. Bugün ikinci yılını tamamlıyoruz ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Kaçkarların hikayesi dünyaya açılan güçlü bir parçası haline geliyor. Önümüzdeki yıl çok daha büyük bir heyecanla sizleri yeniden Kaçkarlar’da bekliyoruz. Kaçkar by UTMB’nin uluslararası alanda çok daha güçlü bir organizasyon olarak yolculuğuna devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, organizasyonun Rize için önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti: "Kaçkarların eteklerinde, eşsiz tabiatıyla Ayder Yaylamızda muhteşem bir organizasyonu daha başarıyla gerçekleştirmiş olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden geldiniz, Kaçkarların eteklerinde ayak izlerinizi bıraktınız. Bu bizim için büyük bir armağan oldu."

Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek ise bölgeye kattığı değeri belirterek, "Kapımız sizlere her zaman açık" ifadelerini kullandı. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun organizasyonun tanıtıma katkısını öne çıkararak Kaçkarlar için "adeta cennetin fragmanı" tanımlamasında bulundu. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk de etkinliğin her yıl büyümesinin heyecan verici olduğunu söyledi.

kategoriler ve dereceye giren sporcular

Konuşmaların ardından dört farklı parkurda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Dereceye girenler şu şekilde açıklandı:

100K Kadınlar: birinci Joanna Tallmann (Almanya), ikinci Beyza Güzel (Kaçkar by UTMB marka elçisi), üçüncü Steva Beckher (Güney Afrika).

50K Erkekler: birinci Antonio Martinez Perez (İspanya), ikinci Nicolas Molina, üçüncü Dmitry Bregeda.

50K Kadınlar: birinci Tuğçe Karakaya (Türkiye), ikinci Ainara Urrutia Yurreras (İspanya), üçüncü Fatma Taş (Türkiye).

20K Erkekler: birinci Morteza Jafarzadeh (İran), ikinci Losir Schina (İtalya), üçüncü Mestan Turhan (Türkiye).

20K Kadınlar: birinci Sara Alonso (İspanya), ikinci Daria Boichuk (Ukrayna), üçüncü Tuğba Akın (Türkiye).

Ayder 4K Kadınlar: birinci Nergis Durmuş, ikinci İrina Petrakova, üçüncü Asya Esen.

Ayder 4K Erkekler: birinci Ömer Asaf Durmuş, ikinci Doğukan Sandıkçı, üçüncü Ahmet Durmuş.

Organizatörler ve yerel yetkililer, Kaçkar by UTMB’nin bölge turizmine ve tanıtımına katkısının devam edeceğini belirterek önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla tekrar bir araya gelinmesini ümit ettiklerini ifade ettiler.

6 KITA VE 60 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 2 BİN SPORCUNUN KATILDIĞI KAÇKAR BY UTMB, AYDER YAYLASI VE KAÇKAR DAĞLARI’NIN EŞSİZ DOĞASINDA 2. KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ORGANİZASYONDA 100K, 50K, 20K VE AYDER 4K PARKURLARINDA DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI.