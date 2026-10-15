Dolar 49,4128 +0,07%
Euro 55,5050 +0,47%
Bist 12.070,17 -0,40%
Altın Gram 6.641,38 +1,77%
EUR/USD 1,1211 +0,48%
Brent Petrol 105,94 -0,11%
--°

Kadıköy'de mobilya imalathanesinde gece yangını: hasar sınırlı kaldı

Yalova'nın Kadıköy beldesi Özden Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinde saat 20.00'de çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kadıköy'de mobilya imalathanesinde gece yangını: hasar sınırlı kaldı

Yangının gelişimi ve müdahale:

Yalova'nın Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, içerideki mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından bölgeye yaklaşık 10 itfaiye aracı sevk edildi ve ekipler yoğun çabayla müdahale etti.

Kontrol ve ilk tespitler:

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla alevler yayılmadan söndürüldü; imalathanede maddi hasar oluştu. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Soğutma çalışmaları ve güvenlik:

Bölgedeki soğutma çalışmaları ekipler tarafından sürdürüyor. İçeride bulunan kimyasal maddelerin varlığı nedeniyle itfaiye ekipleri soğutma ve güvenlik tedbirlerine öncelik verdi. Alınan bilgiye göre olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yalova’da mobilya imalathanesinde yangın

Yalova’da mobilya imalathanesinde yangın

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir'de sabah baskını: 164 şüpheli çeşitli suçlardan yakalandı
images

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı
images

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçiril...
images

Narkotik köpeğinin takibi Kocaeli'de 338 bin sentetik ecza hapını ortaya çıkardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartal'da teyakkuz: belediye ekipleri yağış ve fırtınaya anında müdahale ediyor

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi

Durres'te Türk haltercilerden dördüncü günde beş madalya

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı