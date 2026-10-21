Kadın emeğinin merkezi Efeler'de: kadınlara istihdam sunan fabrika beğeni topladı

Ziyaret ve karşılama:

Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyeleri, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Aydın Efeler’e gelerek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile bir araya geldi. Heyette Türk Kadınlar Konseyi Aydın Şube Başkanı Şükran Çağlar ve Efeler Şube Başkanı Tülay Atıgan ile birlikte Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu ve Kıbrıs’tan gelen dernek temsilcileri yer aldı. Başkan Yetişkin’in makamında gerçekleşen görüşme, karşılıklı bilgi alışverişi ve yerel projelerin tanıtımıyla devam etti.

Fabrika ve üretim süreci:

Görüşmenin ardından konuk heyet, Efeler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikasını gezdi. Tamamı kadın çalışanlardan oluşan fabrikada üretim alanları tek tek incelendi; üretim hattından paketlemeye, kalite kontrolünden katma değerli ürün geliştirmeye kadar yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı. Fabrika, yerel tarım ürünlerini işleyip ekonomik değere dönüştürme amaçlı üretim modelleriyle dikkat çekiyor.

etki ve değerlendirme:

Heyet üyeleri, fabrikanın sadece üretim tesisi olmanın ötesinde kadınlara istihdam sağlayan ve yerel kalkınmaya katkıda bulunan bir merkez olduğunu vurguladı. Özellikle üretimin her aşamasında kadınların görev almasının, projeye değer kattığı ve örnek oluşturduğu belirtildi. Ziyaretçiler, Efeler’de gördükleri sıcak karşılama ve uygulamadaki çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Anıl Yetişkin’e teşekkür etti ve benzer projelerin yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEN AYDIN’A GELEN TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ ÜYELERİ, EFELER BELEDİYESİ KADIN EMEĞİ TARIMSAL ÜRÜN FABRİKASI’NI ZİYARET EDEREK KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI İNCELEDİ.