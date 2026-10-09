Dolar 49,3415 +0,12%
Euro 55,2910 +0,05%
Bist 12.246,42 +0,27%
Altın Gram 6.669,39 +1,14%
EUR/USD 1,1212 -0,03%
Brent Petrol 102,71 -1,51%
--°

Kadın hizmetlerinde kalite ve koordinasyon ön plana çıktı

Eskişehir'de ilgili müdürlük yöneticileri, kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin uygulamalarını, ihtiyaçlarını ve koordinasyonunu değerlendirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kadın hizmetlerinde kalite ve koordinasyon ön plana çıktı

İl müdürlüğü değerlendirme toplantısı

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kadın odaklı hizmet veren kuruluşların yöneticileri, sunulan hizmetlerin niteliğini ve kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak başkanlık etti; müdürlüğe bağlı kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile kadın hizmetleri alanında faaliyet gösteren birim idarecileri katıldı.

hizmetlerin saha uygulamaları ve ihtiyaç tespiti:

Katılımcılar, kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin sahadaki uygulamalarını ve kuruluşların mevcut ihtiyaçlarını ayrıntılı şekilde ele aldı. Görüşmelerde, hizmet standartlarının iyileştirilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve personel ihtiyacı gibi konular öne çıktı. Toplantı, uygulamadaki güçlü yönlerin korunması ve eksikliklerin hedef odaklı biçimde giderilmesi üzerine odaklandı.

kadınların güçlendirilmesi ve psikososyal destek:

Toplantıda ayrıca kadınların güçlendirilmesine dönük programların etkinliği ve sunulan psikososyal destek mekanizmalarının erişilebilirliği tartışıldı. Katılımcılar, destek hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ile danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin koordineli yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Bu çerçevede, hizmetlerin ihtiyaç odaklı ve izlenebilir biçimde sunulması hedeflendi.

kurumlar arası koordinasyon ve sonraki adımlar:

Şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun hızlandırılması gerektiği ortak kanaati iletildi. Toplantı sonuçları doğrultusunda iletişim kanallarının güçlendirilmesi, ortak protokoller ve izleme mekanizmalarının geliştirilmesi gibi adımların atılması planlandı. Müdürlük, değerlendirilen öncelikler doğrultusunda standartların yükseltilmesi ve hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik takip çalışmaları yapacağını belirtti.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KADIN ODAKLI HİZMET VEREN KURULUŞLARIN...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KADIN ODAKLI HİZMET VEREN KURULUŞLARIN YÖNETİCİLERİ, SUNULAN HİZMETLERİN NİTELİĞİNİ VE KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de sahil yok ama lezzet var: mangalda dev orkinos ziyafeti
images

MHP heyeti Sur'da halkla buluştu: terörsüz Türkiye süreci turizmi canlandırdı
images

Hükümlüler anamur’un tarihi mirasını temizleyip antik kentte kitap okudu
images

Vali Kızılkaya şehit aileleriyle dayanışma ziyaretinde bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çevreli Köyü'nde otluk yangını müdahale ile çevreye sıçramadan söndürüldü

Yeni Cami'de sabah namazı gençlerin buluşma noktası oldu

Yeşilyurt'tan üreticiye hibe arpa: üç yılda 150 ton desteğe ulaşıldı

Denizli'de sahil yok ama lezzet var: mangalda dev orkinos ziyafeti

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor