Kadın hizmetlerinde kalite ve koordinasyon ön plana çıktı

İl müdürlüğü değerlendirme toplantısı

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kadın odaklı hizmet veren kuruluşların yöneticileri, sunulan hizmetlerin niteliğini ve kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak başkanlık etti; müdürlüğe bağlı kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile kadın hizmetleri alanında faaliyet gösteren birim idarecileri katıldı.

hizmetlerin saha uygulamaları ve ihtiyaç tespiti:

Katılımcılar, kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin sahadaki uygulamalarını ve kuruluşların mevcut ihtiyaçlarını ayrıntılı şekilde ele aldı. Görüşmelerde, hizmet standartlarının iyileştirilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve personel ihtiyacı gibi konular öne çıktı. Toplantı, uygulamadaki güçlü yönlerin korunması ve eksikliklerin hedef odaklı biçimde giderilmesi üzerine odaklandı.

kadınların güçlendirilmesi ve psikososyal destek:

Toplantıda ayrıca kadınların güçlendirilmesine dönük programların etkinliği ve sunulan psikososyal destek mekanizmalarının erişilebilirliği tartışıldı. Katılımcılar, destek hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ile danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin koordineli yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Bu çerçevede, hizmetlerin ihtiyaç odaklı ve izlenebilir biçimde sunulması hedeflendi.

kurumlar arası koordinasyon ve sonraki adımlar:

Şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun hızlandırılması gerektiği ortak kanaati iletildi. Toplantı sonuçları doğrultusunda iletişim kanallarının güçlendirilmesi, ortak protokoller ve izleme mekanizmalarının geliştirilmesi gibi adımların atılması planlandı. Müdürlük, değerlendirilen öncelikler doğrultusunda standartların yükseltilmesi ve hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik takip çalışmaları yapacağını belirtti.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KADIN ODAKLI HİZMET VEREN KURULUŞLARIN YÖNETİCİLERİ, SUNULAN HİZMETLERİN NİTELİĞİNİ VE KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİ.