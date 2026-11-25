Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu üçüncü dönem mezunlarını verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü teması kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde; TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle düzenlenen Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu, üçüncü dönem mezunlarını törenle uğurladı. Program geçen yıl nisan ayında başlatıldı ve 2026 yılında da sürdürüldü.

Eğitim modeli ve somut çıktılar:

Programın ilk üç dönemine ilişkin açıklamalar metinde iki farklı rakamla yer aldı: bir açıklamada ilk üç dönemde 40 kadın mühendisin eğitimlerini tamamladığı belirtilirken, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz konuşmasında bu sayıyı 45 olarak dile getirdi. Kaynak metindeki her iki veri de ilgili kurumların beyanı olarak aktarılmaktadır.

Katılımcılar, özellikle endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik konularında yetkinlik kazandı. Her dönemde kursiyerler atölye çalışmalarıyla bölgedeki firmaların dönüşüm projelerine 10 hafta boyunca doğrudan katkı sağladı. Program sonrası istihdamda da somut ilerleme kaydedildi: bildirilenlere göre 30 kursiyer, OSB müdürlükleri, Model Fabrika ve sanayi işletmelerinde dönüşüm elçisi olarak istihdam edildi; Akyüz ayrıca mezunların yaklaşık %70'inin sanayi ve teknoloji alanlarında istihdam edildiğini vurguladı.

Gelecek planı ve destek mekanizmaları:

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle programın devam edeceğini, 2027'de de kursiyer kabulüne devam edileceğini söyledi. Dicle, programın durağan kalmayıp içeriklerinin dönem dönem yeşil dönüşüm, yapay zeka ve iş geliştirme gibi temalarla zenginleştirildiğini belirtti ve mezunlara kariyerlerinde kararlı olmaları yönünde öğüt verdi.

Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise Samsun'un sanayi ve teknoloji üssü olma hedefi doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi ve Kalkınma Ajansı, OSB'ler ile Model Fabrika iş birliklerinin önemini öne çıkardı. Zengince, mezunların Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ve ilin kalkınmasına katkı sunmasını temenni etti.

Program çerçevesinde Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu sunum gerçekleştirdi. Tören kapsamında mezunlara sertifikaları takdim edildi; ayrıca "Kuzeyin Dijital Yıldızları: Kadın Mühendis Dönüşüm Okulu Dijital Yetkinlik Geliştirme Programı" kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka, Prompt Mühendisliği ve İş Süreçlerinde Uygulama" modülüne katılan kursiyerlere de sertifika verildi.

Tören, protokol konuşmaları, sertifika takdiminin ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. OKA ve ortaklarının vurguladığı hedef, kadın mühendislerin aldıkları eğitimle Samsun ve ülke sanayisinin dijital dönüşümüne somut katkı sağlamasıdır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN "KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE KADIN İSTİHDAMI" TEMASI KAPSAMINDA, OKA ÖNCÜLÜĞÜNDE; TOBB SAMSUN KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU VE SAMSUN MODEL FABRİKA İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN KADIN MÜHENDİS DÖNÜŞÜM OKULU, MEZUNİYET TÖRENİYLE 3. DÖNEMİNİ TAMAMLADI.