Kadirli'de Yoğunoluk'ta iş makinesi devrildi, operatör yaralandı

kaza ve müdahale:

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyü Dokuzağaç mevkiinde bir iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Olay, operatörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

oluş şekli:

Kazada, iş makinesini kullanan Baki Buğaz yönetimi kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerinin köy mevkiinde olması nedeniyle olay yerine kısa sürede ulaşmak için ekipler yönlendirildi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen iş makinesinde sıkışan Baki Buğaz, Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansta yapılan stabilizasyonun ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın kesin nedeni ve varsa olası başka etkenler yapılacak teknik inceleme ve ifadeler doğrultusunda belirlenecek.

OSMANİYE’NİN KADİRLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN İŞ MAKİNESİNİN DEVRİLMESİ SONUCU OPERATÖR YARALANDI.