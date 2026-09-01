Muğla'da barışma bahanesiyle gidilen evde iki kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki kişinin cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde toplu konutlarda yaşayan 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya ile adı eski erkek arkadaşı olarak belirtilen 30 yaşındaki Mehmet Akkaya evde ölü olarak bulundu. Olay, yakınlarının haber alamaması üzerine eve gitmesiyle ortaya çıktı.

olayın tespit edilmesi:

Arkadaşlarının kapı zilini çalmalarına rağmen yanıt alamaması üzerine balkondan içeri giren kişiler, evde iki cansız bedenle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Çağrı Merkezi bağlı sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

ilk inceleme ve işlem süreci:

İlk incelemelere göre, Mehmet Akkaya'nın barışma bahanesiyle Kaya'nın evine gittiği, ikili arasında tartışma çıktığı ve Akkaya'nın yanında getirdiği silahla önce Berfin Zelal Kaya'yı öldürdüğü, ardından aynı silahla yaşamına son verdiğinin tespit edildiği bildirildi. Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından her iki kişinin de cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YAPILAN İNCELENİN ARDINDAN BERFİN ZELAL KAYA İLE MEHMET AKKAYA'NIN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.