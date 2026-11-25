Kafkasya için yeni diyalog hatları iğdır'da örüldü

Iğdır'da iki gün süren Uluslararası Kafkasya Kongresi, farklı ülkelerden gelen akademisyen, diplomat, siyasetçi ve basın mensuplarını bir araya getirdi. Kongrede, bölgenin geleceği, ekonomik iş birliği, güvenlik ve kültürel temaslar kapsamlı biçimde tartışıldı. Kentin Nahçıvan üzerinden Azerbaycan, Ermenistan ve İran ile komşu oluşu, Iğdır'ı bölgesel ilişkiler açısından stratejik bir nokta haline getiriyor.

oturumlarda öne çıkan başlıklar:

Kongrede gerçekleştirilen altı oturum kapsamında Kafkasya diplomasisi, bölgesel güvenlik, ticaret, kamu diplomasisi, medya-stratejik iletişim ile akademik iş birliği masaya yatırıldı. Kafkasya diplomasisi oturumunda Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya perspektifleri değerlendirildi; taraflar arasında diyalog kanallarının genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Kafkasya’da Bilim ve Akademi oturumuna Nahçıvan, Karabağ, Ardahan ve Kıbrıs’tan üniversite yöneticileri katıldı. Üniversiteler arası öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak programlar ve ortak araştırma projeleri konusunda öneriler sunuldu. Katılımcılar, üniversitelerin bölgesel iş birliğinde bilgi üreten ve gençleri bir araya getiren aktif aktörler olması gerektiğini belirtti.

Kamu diplomasisi başlıklı bölümde, kalıcı barışın sağlanmasında üniversitelerin rolü öne çıktı. Katılımcılar, kamu diplomasisinin uzun vadeli barış inşasında kritik olduğunu ve bu alanda üniversitelerin katkı sağlayabileceğini ifade etti.

medya, ticaret ve bölgesel güvenlik perspektifleri:

Stratejik akıl, bölgesel güvenlik ve ticaret oturumunda, değişen küresel düzen içinde Kafkasya’nın konumu, güvenlik ile ekonomik iş birliği arasındaki bağ ve ticaret koridorlarının önemi ele alındı. Konuşmacılar, istikrarlı ticaret yollarının ancak güvenli bir bölgesel ortamda mümkün olabileceğini vurguladı.

Kafkasya’da Medya ve Stratejik İletişim panelinde medya manipülasyonu, dezenformasyon ve yapay zeka ile üretilen içeriklerin toplumlar arası algıyı nasıl etkilediği tartışıldı. Sahte hesaplar ve bağlamından koparılmış görüntülerle mücadele etmenin, doğru iletişim kanalları geliştirmenin önemi vurgulandı.

Kongrenin son oturumu olan Uluslararası Kafkasya Perspektifi bölümünde Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Ermenistan’dan katılımcılar farklı tarihî deneyimlerini ve ulusal önceliklerini paylaştılar. Görüş ayrılıklarına rağmen ortak bir gelecek çerçevesi oluşturulabileceğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Kongre başkanı ve Iğdır Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır’da kongrenin karnaval ve festival havasında geçtiğini söyleyerek, 30’dan fazla uzmanın katkısıyla ortaya çıkan görüşlerin derlenip yazılı bir metne dönüştürüleceğini açıkladı. Gürel, bu metnin özel tasarım ve mizanpaj çalışmasıyla kitap haline getirileceğini ve başta Kafkasya dilleri olmak üzere yaygın dillere tercüme edilerek bölge karar alıcıları, siyasetçiler, yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kapanışta üç temel sonuç öne çıktı: İpek Yolu’nun yeniden canlanmasının sadece altyapı projeleriyle sınırlı olmadığı; güven, karşılıklı tanıma ve kalıcı barışın da sürecin temel unsurları olduğu; ve medyada, kamu diplomasisinde ile kültürel temaslarda ayrıştırıcı değil birleştirici bir dil kullanılmasının gerekliliğiydi. İki gün süren kongre, bölgesel iş birliği, diyalog ve ortak gelecek perspektifine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

IĞDIR’DA DÜZENLENEN "ULUSLARARASI KAFKASYA KONGRESİ", FARKLI ÜLKELERDEN 30’DAN FAZLA AKADEMİSYEN VE UZMANI BİR ARAYA GETİRDİ. EKREM GÜREL (SOLDA)