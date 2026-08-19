Dolar 47,9484 +0,01%
Euro 56,0927 +0,17%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.024,04 +0,24%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,96 +0,37%
--°

Kağıthane merkezde çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Kağıthane merkez Mahallesi'nde üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı veya yaralı yok.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:42

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 13:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kağıthane merkezde çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Olay yeri ve müdahale:

İstanbul’un Kağıthane ilçesi merkez Mahallesi Gönül Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı katında, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatı katındaki yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Söndürme ve güvenlik çalışmaları:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürme sonrası soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yangın sırasında binanın boş olduğu, çıkan yangında can kaybı veya yaralı olmadığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili inceleme başlatıldı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL&#039;UN KAĞITHANE İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN...

İSTANBUL'UN KAĞITHANE İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. ALEVLERE TESLİM OLAN ÇATI KATI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi