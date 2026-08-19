Kağıthane merkezde çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Olay yeri ve müdahale:

İstanbul’un Kağıthane ilçesi merkez Mahallesi Gönül Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı katında, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatı katındaki yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Söndürme ve güvenlik çalışmaları:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürme sonrası soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yangın sırasında binanın boş olduğu, çıkan yangında can kaybı veya yaralı olmadığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili inceleme başlatıldı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL'UN KAĞITHANE İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. ALEVLERE TESLİM OLAN ÇATI KATI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.