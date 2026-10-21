Kağıthane'de alevler çatı katını sardı

İstanbul Kağıthane Gürsel Mahallesi Çampark Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale etti. Çatı katında yaşayan aile, kendi imkanlarıyla binadan çıkarak güvenli bölgeye geçti. İtfaiyenin müdahalesi yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın söndürüldü.

hasar tespiti ve görüntüler:

Müdahale sonrasında çatı kullanılamaz hale geldi; ekiplerin çalışmaları ve yangına müdahale anları havadan görüntülendi. Mahalle sakinleri olay anını pencere ve sokaklardan izledi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilinenler doğrultusunda, yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Çatı yangınlarının etkilerini azaltmak için erken ihbarın ve itfaiyeye hızlı müdahalenin belirleyici olduğu vurgulanıyor; kesin sebep ise yetkili birimlerce yapılacak soruşturma sonrası netleşecek.

Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısı yandı