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Küçükçekmece Atakent'te gece çarpışması: motosiklet sürücüsü öldü, yolcu ağır yaralı

Küçükçekmece Atakent'te saat 21.00'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Emre Seyhat (21) hayatını kaybetti, F.S. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 22:34

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 22:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece Atakent'te gece çarpışması: motosiklet sürücüsü öldü, yolcu ağır yaralı

Küçükçekmece Atakent'te trafik kazası

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre Seyhat (21) yaşamını yitirirken, motosiklette arka koltukta bulunan F.S. (21) ağır yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

İddiaya göre aynı istikamette seyreden 34 L 5643 plakalı otomobili süren S.G. ile motosiklet sürücüsü Emre Seyhat yönetimindeki 34 MCN 917 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Emre Seyhat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan F.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve görüntüler:

Olay yerinde polis ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü. Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü S.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Meydana gelen çarpışma anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin bulgular toplanarak olayın oluş şekli ve sorumluluk araştırılıyor.

Emre Seyhat'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis soruşturması devam ederken, kazanın kesin nedenine ilişkin sonuçlar olay yeri inceleme ve adli tıp raporlarının ardından netlik kazanacak.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI...

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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