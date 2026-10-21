Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Mülayim Caddesi ile Tunçbilek Caddesi’nin kesiştiği Halk Eğitimi Merkezi kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda araç sürücüleri olarak kayıtlarda geçen isimler ve plaka bilgileri haber kaynaklarında yer aldı.

Kaza anı ve araçların konumu:

Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 43 RD 640 plakalı otomobil Mülayim Caddesi üzerinden gelerek kavşaktan Sağlık Caddesi istikametine sola dönüş yaptığı sırada, Tunçbilek Caddesi doğrultusunda Balıklı Parkı yönüne seyreden A.A. yönetimindeki 43 ADY 590 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü savrularak yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme ve gerekli tespitler polis ekiplerince yapıldı.

Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı