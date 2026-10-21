Kozlu mezarlığında bulunan emekli polis memurun ölümü soruşturuluyor
Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki mezarlıkta emekli polis memuru B.P.'nin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
buluntu ve müdahale:
Polis ekipleri mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Olay yeri inceleme ekipleri alanda titizlikle delil topladı ve bölgedeki çalışmaları sürdürdü.
soruşturmanın seyri:
Edinilen bilgilere göre B.P.'nin evden ayrılırken geride bir mektup bıraktığı iddia edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazenin morga kaldırılacağı öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve gelişmelerin ardından kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.
ZONGULDAK'IN KOZLU İLÇESİNDE EMEKLİ POLİS MEMURU B.P., MEZARLIKTA ÖLÜ BULUNDU.
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