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Kozlu mezarlığında bulunan emekli polis memurun ölümü soruşturuluyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde mezarlıkta emekli polis memuru B.P.'nin cansız bedeni bulundu; olay yerinde inceleme yapıldı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozlu mezarlığında bulunan emekli polis memurun ölümü soruşturuluyor

Kozlu mezarlığında bulunan emekli polis memurun ölümü soruşturuluyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki mezarlıkta emekli polis memuru B.P.'nin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

buluntu ve müdahale:

Polis ekipleri mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Olay yeri inceleme ekipleri alanda titizlikle delil topladı ve bölgedeki çalışmaları sürdürdü.

soruşturmanın seyri:

Edinilen bilgilere göre B.P.'nin evden ayrılırken geride bir mektup bıraktığı iddia edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazenin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve gelişmelerin ardından kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

ZONGULDAK&#039;IN KOZLU İLÇESİNDE EMEKLİ POLİS MEMURU B.P., MEZARLIKTA ÖLÜ BULUNDU.

ZONGULDAK'IN KOZLU İLÇESİNDE EMEKLİ POLİS MEMURU B.P., MEZARLIKTA ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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