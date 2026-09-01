Kağıthane'de esnafın dikkatiyle çanta hırsızlığı açığa çıktı

Olayın gelişimi:

Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 20.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesindeki bir mağazada meydana geldi. İddialara göre mağazaya giren bir kadın, giriş bölümünde sergilenen çantalardan birini alarak kasaya uğramadan dışarı çıktı.

Yaklaşık 10 dakika sonra aynı çantayla mağazaya geri gelen kadın, ürünü bir gün önce satın aldığını ve gelininin beğenmemesi nedeniyle iade etmek istediğini söyledi. Ancak alışveriş fişi gösterememesi üzerine iş yeri sahipleri şüphelenerek durumu araştırdı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Mağaza yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde kadının çantayı kısa süre önce mağazadan aldığı ve ücretini ödemeden ayrıldığı tespit edildi. Kayıtlarda kadının ürününü alıp kasaya uğramadan dışarı çıktığı net biçimde yer alıyor.

Yakalanma ve kaçış:

Hırsızlık tespit edilince mağazadan ayrılan kadın, iş yeri sahibinin anne ve babası tarafından yakalanarak mağazaya götürüldü ve polisin gelmesi beklendi. Bir süre sonra kadın tekrar kaçmayı başardı; iş yeri sahibinin babası peşinden koşsa da kadını yakalayamadı.

Olayın tamamı güvenlik kameralarına yansırken, mağaza yetkilileri yaşananların polise bildirildiğini belirtti. Güvenlik kayıtları, hem hırsızlığın anını hem de yakalanma ve kaçış anlarını açık şekilde kaydetti.

Görüntülerdeki netlik ve esnafın hızlı tepkisi, olayın açığa çıkarılmasında belirleyici oldu. Şüpheli kısa süreli yakalamanın ardından yeniden kaçtığı için polis soruşturması sürüyor.

HIRSIZLIK ANI