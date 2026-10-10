Kağıtspor ilk haftada Bayrampaşa'ya tek farkla mağlup oldu

Kritik anlar ve maç özeti:

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin ilk haftasında Şehit Polis Recep Topaloğlu salonunda oynanan karşılaşmada Bayrampaşa Belediye, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 75-74 mağlup etti. Mücadele üç periyotta da denk bir görüntü sergiledi ve sayı farkı maç boyunca düşük kaldı.

Maçın ilk periyodu Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine 17-14 biterken, ilk yarı 36-31 ile ev sahibinin üstünlüğünde geçti. Üçüncü periyot sonunda da skor 53-50 Kocaeli'deydi; finalde Bayrampaşa rakibine bir sayı üstünlük sağlayarak sahadan galip ayrıldı.

Oyuncu performansları:

Kocaeli cephesinde öne çıkan isim Gökhan Edge Demirli oldu; 25 sayı ile takımının skor yükünü taşıdı. Talat Alp Altunbey 13, Berkan Aksu 10 ve Kevin Kaspar 8 sayıyla diğer katkıları veren oyuncular arasındaydı. Bayrampaşa tarafında ise Berke Baran Akçam 16, Emirhan Merdin 13 ve Sabahattin Can Göndür 12 sayıyla etkili oldu. Oğulcan Metehan Deniz 12, Tarık Çolak 10 sayı üreten diğer isimlerdi.

Her iki takım da hücumda etkili anlar bulurken, maçın son bölümünde savunma disiplinindeki küçük hatalar ve hücum organizasyonları sonucu belirleyici oldu. Hakem triosu Salih Acar, İbrahim Halil Atay ve Ahmet Eymen Tunçaz karşılaşmayı yönetti.

Maçın ardından:

Başantrenörler Musa Enes Akdilek (Kocaeli BŞB Kağıtspor) ve Erden Eryüz (Bayrampaşa Belediye) için sezonun ilk haftası, takım organizasyonunu sınamak açısından kritik bir sınav oldu. Her iki ekip de gelecek maçlarda ritim yakalamaya çalışacak; ilk haftada alınan bu yakın sonuç her iki taraf için de dersler barındırıyor.

TÜRKİYE BASKETBOL 2. LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR BAYRAMPAŞA BELEDİYE KONUK ETTİ.