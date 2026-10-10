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Osmaniye'de 12 Bingölspor güldü: Kahramanmaraş İstiklalspor 1-2 mağlup

Bingöl Şehir Stadyumu'ndaki çalışmalar nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçta 12 Bingölspor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 mağlup etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmaniye'de 12 Bingölspor güldü: Kahramanmaraş İstiklalspor 1-2 mağlup

12 Bingölspor Osmaniye'de 2-1 galip geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta mücadelesinde, Bingöl Şehir Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye Cevdetiye 1 No’lu Saha'da oynanan maçta 12 Bingölspor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma, her iki takımın da istekli oyununa sahne oldu ve sonuca giden anlar ikinci yarıda şekillendi.

maçın kritik anları:

İlk yarıda sözü atan taraf ev sahibi oldu. Hasan Ayaroğlu, 37. dakikada fileleri havalandırarak Bingölspor'u öne geçirdi. Rakip ekip bu gole kısa süre sonra cevap verdi; Yasin Abdioğlu 42. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda dengeyi bozacak gol 78. dakikada geldi: Kahramanmaraşlı oyuncu Alpay Çelebi'nin kendi kalesine attığı golle maç 2-1'e döndü ve skor bu şekilde kaldı.

kadrolar, hakemler ve disiplin:

Karşılaşmanın hakem triosunda Berat Can Taşkesen, Batuhan Akkuş, Tuğberk Uygun ve dördüncü hakem Cem Kuşçu görev yaptı. 12 Bingölspor kadrosunda Mızhat Burak Sarı, Ahmet Furkan Özcan, Kerem Çağatay, Cem Ekinci, Muhammed Eren, Hasan Ayaroğlu, Berkay Muratoğlu, Serkan Yavuz, Koray Yağcı, Ömer Yanık ve Talha Bulut forma giydi. Kahramanmaraş İstiklalspor sahaya Yavuz Aygün, Berk Taşkın, Alpay Çelebi, Emir Kayacık, Sefa Narin, Muhammet İmre, Ömer Kuşan, Talha Yünkuş, Yasin Abdioğlu, Taner Gümüş ve Görkem Bitin 11'iyle çıktı.

Yapılan oyuncu değişiklikleri arasında Emirhan Çavuş (dk. 84), Melih Alcu (dk. 84), Aykut Hamdi Tezcan (dk. 90) gibi isimler yer aldı. Kahramanmaraş cephesinde Yusuf İnci (dk. 56), Oğuzhan Yılmaz (dk. 56) ve Berkan Fırat (dk. 81) oyuna dahil oldu. Maçta görülen sarı kartlar Alpay Çelebi, Muhammet İmre, Yusuf İnci (Kahramanmaraş İstiklalspor) ile Ömer Yanık, Baran Sarka (12 Bingölspor) oldu.

Bu sonuçla 12 Bingölspor, Osmaniye'deki karşılaşmadan galip ayrılırken maçın organizasyon ve saha tercihi bakımından da dikkat çekici bir maç olarak kayıtlara geçti.

12 BİNGÖLSPOR 2-1 KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR

12 BİNGÖLSPOR 2-1 KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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