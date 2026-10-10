Trabzonspor Samsun'da üstünlüğünü ilan etti: 3-0

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Maç 19 Mayıs Stadı'nda oynandı ve hakem triosu Oğuzhan Çakır, Murat Altan ile Gökhan Barcın şeklindeydi. Trabzonspor'un üç golü ilk yarıda geldi ve skor tabelasını belirledi.

goller ve kırmızı kart:

Trabzonspor'da goller; Ernest Muçi (dk. 28), Chibuike Nwaiwu (dk. 38) ve Franculino Dju (dk. 40) tarafından kaydedildi. Maçın 43. dakikasında Melih Kabasakal kırmızı kart görerek müsabakayı 10 kişiyle tamamladı.

ikinci yarıda kaçırılan fırsatlar:

İkinci yarıda Samsunspor'un en net pozisyonları Tanguy Coulibaly'ye aitti; 51. dakikada kale çizgisi önündeki karambolde Coulibaly'nin şutu direkten döndü, 66. dakikada bir kez daha direkten dönen top sonrası Fatih'in vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı. 74. dakikada Oskar'ın şutu üstten dışarı gitti. 89. dakikada Cabral'ın kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Okan topu kornere çeldi.