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Kahramanmaraş’ta doğanın sakin koşusu: iki turaç birlikte görüntülendi

Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntülerde, iki turaç doğal ortamlarında birlikte koşarken kaydedildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş’ta doğanın sakin koşusu: iki turaç birlikte görüntülendi

Doğal yaşamdan kısa bir kare

Kahramanmaraş’ın doğal alanlarında, iki turaç kuşunun birlikte koştuğu anlar kameralara yansıdı. Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının sakin ve akışkan anlarını gözler önüne serdi.

görüntülerin içeriği:

Paylaşılan videoda kuşlar doğal ortamlarında özgürce hareket ederken bir süre birlikte koştu. Anlar, herhangi bir müdahale ya da insan kaynaklı etki izlenimi vermeden kayda geçti ve sonrasında turaçlar gözden kayboldu.

yaban hayatına dair gözlem:

Görüntülerin sahibi olarak belirtilen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü, söz konusu paylaşımla bölgedeki yaban hayatının korunmasına ve doğa izlenimine dikkati çekmeyi amaçladı. Kayıtlar, yerel ekosistemin sessiz ve doğal seyrine dair kısa bir tanıklık sundu.

KAHRAMANMARAŞ’IN DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA İKİ TURAÇ, KOŞARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

KAHRAMANMARAŞ’IN DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA İKİ TURAÇ, KOŞARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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