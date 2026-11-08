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Kahramanmaraş'ta fırtına için tedbir çağrısı: rüzgar saatte 80 kilometreyi bulabilir

Kahramanmaraş'ta meteorolojinin uyarısıyla bugün etkili olması beklenen rüzgarın saatte 80 kilometreye ulaşabileceği, vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş'ta fırtına için tedbir çağrısı: rüzgar saatte 80 kilometreyi bulabilir

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi uyarısı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmede rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

beklenen etkiler:

Fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı. Açık alanlarda bulunurken ve araç kullanırken dikkatli olunması, rüzgarın etkili olduğu bölgelerden uzak durulması istendi.

belediye ve vatandaş önlemleri:

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olası hasarlara müdahale etmek üzere sahada hazır bekleyeceği; vatandaşların ihtiyaç halinde ALO 153 ve 112 çağrı merkezlerine 7 gün 24 saat ulaşabileceği kaydedildi. Vatandaşlara gevşek eşyaları güvence altına alma, tehlikeli bölgelerden uzak durma ve gerekli olmadıkça araç kullanmama gibi temel tedbirler önerildi.

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Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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