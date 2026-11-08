Üçpınar'da zeytin festivali halkın öncülüğünde yoğun ilgi gördü

Festivalin açılışı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Üçpınar Mahalle Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Üçpınar Zeytin Festivali yoğun katılımla başladı. Etkinliğin ilk günü, Yunusemre Kent Konseyi üyelerinin Bağyolu Göleti'nden festival kortej alanına gerçekleştirdiği doğa yürüyüşüyle açıldı. Ardından benzin istasyonundan hareket eden kortej festival alanına ulaştı ve gün boyu süren gösterilerle vatandaşlar bölge kültürü ve üretimi etrafında bir araya geldi.

Açılış töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Programa Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, YENİ Parti İl Başkanı Op. Dr. Erdem Nalbant, YENİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, belediye başkan yardımcıları, Üçpınar Mahallesi eski Belediye Başkanı Yasin Halat, Üçpınar Mahalle Muhtarı Levent Ay, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, Üçpınar Mahalle Meclisi Başkanı Semra Çetin ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Başkanın mesajı:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban açılış konuşmasında zeytinin bölge ekonomisi ve tarımsal üretim açısından önemine vurgu yaptı. Balaban, festivalin halkın öncülüğünde düzenleniyor olmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, bu organizasyona belediyeler olarak destek verdiklerini söyledi. Konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'e teşekkür eden Balaban, Üçpınar için "Üçpınar her anlamda Yunusemre’nin göz bebeği" ifadelerini kullandı.

Başkan Balaban ayrıca Üçpınar'da hizmete girecek olan Halk Kafe ve Aile Kafe'nin sosyal yaşam ve özellikle kadınların el emeği ürünlerini değerlendirmesi açısından önemine değindi ve konuşmasını "En büyük güç hakkın ve halkın gücüdür" sözleriyle tamamladı.

Panel, zeytinciliğin dünü ve yarını:

Festival kapsamında Üçpınar Düğün Salonu’nda "Zeytinciliğin Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı bir panel düzenlendi. Paneli Ziraat Mühendisi Nedim Zurnacı yönetti. Konuşmacılar arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Sezgin, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Yüksek Ziraat Mühendisi Nazım Şafak ve zeytin yetiştiricisi Hasan Özdemir yer aldı.

Panelde zeytinciliğin tarihsel gelişimi, güncel durum, üreticilerin karşılaştığı teknik ve ekonomik sorunlar ile sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik öneriler tartışıldı.

İkinci gün programı:

Üçpınar Zeytin Festivali, 8 Kasım Pazar günü de sürecek. Gün boyunca açık olacak Üçpınar Müzesi, "Emek" konulu fotoğraf sergisi, "Fotoğraflarla Üçpınar" etkinliği ve Tülay’ın Çat Kapı Evi ziyaretçilere kapılarını açacak. İkinci gün programında sanat sohbetleri, yaprak sarma, zeytin kırma ve zeytin yeme yarışmaları, Türk Halk Müziği konseri, halk oyunları gösterileri ve yazar buluşmaları yer alacak. Çocuklar için düzenlenen yarışmaların ardından festival, Baha ve RUMET konserleriyle sona erecek.

Festival, üreticileri, yerel aktörleri ve vatandaşları bir araya getirerek hem kültürel hem de ekonomik gündem etrafında gündem yaratmayı amaçlıyor; iki günlük program boyunca katılımın yoğun olması bekleniyor.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, ÜÇPINAR ZEYTİN FESTİVALİ’NDE ÜRETİCİLER VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.