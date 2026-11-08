Erbil'de sağanak sele dönüştü: 1 ölü, 5 yaşında bir çocuk kayıp

şehirde hasar ve can kaybı:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sele dönüştü. Kent genelinde çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kalırken, yetkililer ilk tespitlere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 yaşındaki bir çocuğun sel sularına kapılarak kaybolduğunu açıkladı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, yağışların kentte birçok mahalle ve bölgede hasara yol açtığını, vatandaşların evlerinin suyla dolduğunu ve hükümet ekiplerinin alarma geçirildiğini bildirdi. Hoşnav, yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

eğitime ara ve idari tedbirler:

Valilik, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yarın için tatil kararı aldı. Karar kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar kamu ve özel sektöre bağlı tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.

IKBY Eğitim Bakanlığı ise olumsuz hava şartlarının etkisini artırma ihtimaline karşı eğitim kurumlarında tatil kararı alma yetkisinin valiliklere ve bağımsız idarelere devredildiğini duyurdu.

altyapı, enerji ve güvenlik uyarıları:

IKBY Elektrik Bakanlığı, yağmur sularının biriktiği bazı bölgelerde elektrik ekiplerine geçici enerji kesintisi yapma yetkisi verdiğini belirtti. Bakanlık, bu uygulamanın su baskınlarının yol açabileceği elektrik kaynaklı tehlikeleri önlemeye yönelik olduğunu açıkladı.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü de etkili yağış ve su birikintileri nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, su birikintilerinin cadde ve sokaklarda yoğun trafik sıkışıklığına neden olduğu ve bunun özellikle yardım ile kurtarma ekiplerinin çalışmalarını güçleştirdiği kaydedildi.

Yetkililer, arama-kurtarma ve hasar tespiti çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri ve güvenlik uyarılarına uymaları gerektiğini yineledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaşındaki bir çocuk ise sel sularına kapılarak kayboldu.