Kahramanmaraş'ta komisyon toplantısı

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut başkanlığında 2026 Yılı 3. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

gündem maddeleri:

Toplantıda öncelikli olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması gerektiğini vurgulayarak mevcut uygulamaların güçlendirilmesine yönelik öneriler paylaştı.

Toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim ve iletişim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ile mağdur destek mekanizmalarının işletilmesinde hız ve erişilebilirlik konuları detaylı biçimde ele alındı.

kurumlar arası iş birliği ve yaklaşım:

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm paydaş kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemi öne çıktı. Süreçlerde sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmesinin gerekliliği tekrarlandı.

Komisyon üyeleri, koordinasyon ve izleme mekanizmalarının etkinleştirilmesi, sorumluluk paylaşımının netleştirilmesi ve birlikte yürütülecek çalışmaların düzenli takibine yönelik irade beyan etti. Toplantı, uygulamaların geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine dönük mutabakatla sonlandırıldı.

KAHRAMANMARAŞ VALİ YARDIMCISI MİRAÇ AKBULUT BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN 2026 YILI 3. DÖNEM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI’NDA, KORUYUCU HİZMETLERİN ETKİNLİĞİ VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI.