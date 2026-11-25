Elazığ'da öğrencilere çorba ikramı:

Elazığ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Fırat Üniversitesi kütüphanesi önünde mobil ikram aracıyla öğrencilere sıcak çorba ikram edildi. Öğrencilerin yoğun ders ve sınav temposuna kısa bir mola verdirilmesi ve gençlerle gönül bağı kurulması hedeflendi.

etkinliğin amacı ve yaklaşımı:

Programın temel amacı, kampüs içindeki yoğun tempoya karşı öğrencilere hem fiziksel hem de sosyal bir destek sağlamak olarak açıklandı. Etkinlikte görev alan ekip, katılımcılara sadece ikram sunmakla kalmadı; aynı zamanda gençlerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi. Bu yaklaşım, gençlerle doğrudan iletişim kurularak güven ve yakınlık oluşturmayı amaçladı.

gençlerle buluşma ve bilgilendirme:

Etkinlikte TDV mobil ikram aracıyla sıcak çorba dağıtımı yapılırken, Elazığ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü personeli ve TDV gönüllüleri gençlerle bir araya geldi ve sohbet etti. Görevliler, öğrencileri manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirdi; Diyanet Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklere katılmaya davet etti.

Öğrencilerin programa gösterdiği ilgi dikkat çekti; ikram süresince gençlerin yoğun katılımı ve iletişimdeki samimiyet, organizatörlerin hedeflerine ulaştığını gösterdi. Etkinlik, mobil ikram aracıyla çorba dağıtımının tamamlanmasının ardından son buldu ve katılımcılara gelecekteki faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.

ELAZIĞ’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇORBAN İKRAMI