Sinek çayında debi yükselişi gözlendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, tarihi Haburman Köprüsü altından geçen Sinek Çayının debisini artırdı. Genellikle kış aylarında yükselen akım, bu yıl sonbaharın yağışlı geçmesiyle erken dönemde yükseldi.

yağışların etkisi:

Son yağışlar su seviyesinde belirgin artışa yol açtı. Artan debi, köprü altı ve çevresindeki akış hızını yükseltti; taşkın ve erozyon riski artabilir. Debi yükselişi mevsim normallerinin dışında gerçekleştiği için bölgedeki su yönetimi dikkat gerektiriyor.

turizm ve kanyonun durumu:

Turizm beldesi olan ilçede yer alan Sinek Çayı kanyonu her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde güvenlik ve erişim koşullarının yağışlarla değişebileceği, işletmelerin ve ziyaretçilerin tedbirli olması önem taşıyor.

Halk arasında önemli yer tutan kanyon ve köprünün korunması için su seviyesindeki değişimin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması öneriliyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN SİNEK ÇAYINDA DEBİ YÜKSELDİ.