Kahramanmaraş'ta zabıta ekipleri kırsal mahallelerde denetim gerçekleştirdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleri, kırsal mahallelerde kapsamlı kontroller yaptı. Denetimler sırasında tüketici sağlığını riske atabilecek ürünler üzerinde incelemeler yapıldı.
bulgular ve uygulanan yaptırımlar:
Kontrollerde bazı noktalarda son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Tespitlerin ardından ilgili sorumlular hakkında mevzuat kapsamında idari para cezası ve gerekli cezai işlemler uygulandı.
vatandaşlara uyarı:
Zabıta ekipleri ayrıca, mahalle sakinlerinden dilencilere para verilmemesi konusunda özellikle hassasiyet göstermelerini istedi.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYELERİNE BAĞLI ZABITA EKİPLERİNCE KIRSAL MAHALLELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLEREK SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ CEZAİ İŞLEMLER VE İDARİ PARA CEZALARI UYGULANDI.
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