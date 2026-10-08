Kahta Ramazan Çarşısı'nda okuma şöleni: ikinci kitap günleri 9-18 ekim'de

etkinlik ve program:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kahta Kitap Günleri, "Şimdi Okuma Zamanı" sloganıyla 9-18 Ekim tarihleri arasında Ramazan Çarşısı'nda gerçekleşecek. Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, on gün boyunca söyleşi, imza günü ve konferans gibi farklı formatlarda okurları yazarlarla bir araya getirmeyi hedefliyor.

Programda edebiyat, kültür ve düşünce dünyasına ilişkin değerlendirmeler yer alacak; hedef kitlesi ise çocuklardan gençlere, ailelerden kitap tutkunlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Etkinlik süresince eserlerini okuyucularına imzalayacak yazarların arasında Nurullah Genç, Saliha Erdim, Halit Ertuğrul, Beyhan Budak, İhsan Süreyya Sırma, Mine İzgi ve Vehbi Vakkasoğlu gibi isimler de bulunuyor. Toplamda 21 ulusal ve yaklaşık 46 yerel yazar katılacak.

öğrencilere yönelik uygulama:

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, etkinlik kapsamında ilçedeki okullardan fuarı ziyaret edecek 12 bin 500 öğrenciye kitap hediye çeki verileceğini açıkladı. Başkan Hallaç, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla daha fazla buluşmasını, farklı dünyaları kitapların penceresinden keşfetmesini ve okuma alışkanlığını günlük hayatlarının bir parçası haline getirmesini istiyoruz. Bu anlayışla Kitap Günlerimizi öğrencilerimiz için daha anlamlı hale getiriyoruz. İlçemizdeki okullarımızdan fuarımızı ziyaret edecek 12 bin 500 öğrencimize kitap hediye çeki vereceğiz" diye konuştu.

yerel yazarlar ve kültürel etki:

Etkinlik yalnızca tanınmış isimleri bir araya getirmekle kalmayacak; aynı zamanda Kahta'nın kültür ve edebiyat hayatına katkı sunan yerel yazarların eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturma amacı taşıyor. Bu yönüyle fuar, hem kitap satışına hem de yerel üretimin görünürlüğüne destek sağlayacak bir platform olmayı amaçlıyor.

Kahta Belediyesi, çocukları, gençleri ve aileleri 9-18 Ekim tarihleri arasında Ramazan Çarşısı'nda gerçekleştirilecek 2. Kahta Kitap Günleri'ne davet etti. Etkinlik süresince düzenlenecek söyleşiler ve paneller, katılımcılara hem yeni kitap keşifleri hem de yazarlarla doğrudan iletişim fırsatı sunacak.

KAHTA’DA 2. KİTAP GÜNLERİ BAŞLIYOR