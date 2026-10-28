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Şırnak'ta 112 personeline kapsamlı ilk yardım eğitimi

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline acil müdahale ve farkındalığı artırmaya yönelik ilk yardım eğitimi verdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şırnak'ta 112 personeline kapsamlı ilk yardım eğitimi

Şırnak'ta 112 personeline ilk yardım eğitimi

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitimde, acil durumlarda müdahale hızlı ve doğru yapılmasının önemi ön plana çıkarıldı ve personelin bilgi düzeyi ile farkındalığını artırmaya dönük çalışmalar yapıldı.

Eğitimin hedefleri ve içeriği:

Eğitimde, yaşamı tehdit eden durumlarda uygulanması gereken öncelikler ve temel ilk yardım prensipleri üzerinde duruldu. Amaç, acil anlarda görevli personelin hayat kurtaran müdahaleler konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve doğru karar verme yetisini güçlendirmekti.

Bilincin güçlendirilmesi ve sorumluluk:

Program boyunca, 112 çağrı hattının ilk temas noktası olarak personelin rolü vurgulandı. Eğitimle, acil durumlarda soğukkanlılıkla hareket etmenin ve doğru zamanda, doğru müdahale yapmanın önemine dikkat çekildi; böylece hem çağrı yönetimi hem de sahadaki müdahalelere hazırlık hedeflendi.

ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ TARAFINDAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE...

ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ TARAFINDAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK İLK YARDIM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ. EĞİTİMDE, ACİL DURUMLARDA DOĞRU VE ZAMANINDA MÜDAHALENİN HAYATİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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