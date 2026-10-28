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Yalova OSB cumhuriyetin sanayi mirasını yeni nesil üretime dönüştürüyor

Yalova Makine İhtisas OSB, '5Y' vizyonuyla dijitalleşme, yenilenebilir enerji ve yüksek katma değerli üretime odaklanıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yalova OSB cumhuriyetin sanayi mirasını yeni nesil üretime dönüştürüyor

Yalova OSB cumhuriyetin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyor:

Yalova Makine İhtisas OSB, Cumhuriyetin 103. yılı vesilesiyle sanayide teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim ekseninde dönüşüm hedeflerini öne çıkardı. Bölge, geleneksel üretim anlayışını aşan bir yaklaşımla yüksek katma değerli üretim ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

5Y vizyonunun öncelikleri:

OSB, yerli, yeşil, yenilikçi, yüksek teknolojili ve yalın üretim ilkelerinden oluşan '5Y' vizyonunu benimseyerek altyapı ve politika önceliklerini belirledi. Bu çerçevede dijital altyapı yatırımları, enerji ve su verimliliği ile yenilenebilir enerji uygulamaları öncelikli konular arasında yer alıyor.

uygulama alanları ve iş birliği modelleri:

Bölge, dijital dönüşüm ile üretim süreçlerini izleme ve optimize etme, üniversite-sanayi iş birlikleri ile teknoloji geliştirme ve mesleki eğitim faaliyetlerini entegre etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımla firmaların yenilik kapasitesinin ve nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi planlanıyor.

Açıklamada, yeni nesil OSB modelinin enerji verimliliği, su yönetimi, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve inovasyon ekosistemi unsurlarını bir arada ele aldığı vurgulandı. Yalova OSB, bu dönüşümü hayata geçirerek bölgedeki işletmelerin küresel rekabette avantaj kazanmasını amaçlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılında yapılan değerlendirmede, Cumhuriyetin üretim ve kalkınma idealinin teknoloji odaklı ve çevreye duyarlı bir sanayi yapısıyla sürdürülmesinin önemi bir kez daha ifade edildi.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB), CUMHURİYETİN 103. YILINDA SANAYİDE TEKNOLOJİ...

YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB), CUMHURİYETİN 103. YILINDA SANAYİDE TEKNOLOJİ, DİJİTALLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM ODAKLI DÖNÜŞÜM VİZYONUNU ÖNE ÇIKARDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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