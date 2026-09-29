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Kırıkkale'de başsavcılık koordinasyonunda iki hükümlü yakalandı

Başsavcılık koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de başsavcılık koordinasyonunda iki hükümlü yakalandı

Operasyonun koordinasyonu:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan şahıslar ve suçlamalar:

Operasyon kapsamında, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. ile hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan E.A. yakalandı. N.T.'nin suçu "dolandırıcılık", E.A.'nın suçu ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" olarak kaydedildi.

Her iki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

&quot;KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK VE KULLANMAK&quot;...

"KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK VE KULLANMAK" SUÇUNDAN 4 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN E.A. YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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