Kahvaltıda dayanışma: Bilecik'te özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri bir arada

Kahvaltı buluşması Bilecik'te gerçekleşti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programında özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri bir araya geldi. Etkinlik, katılımcılara samimi bir ortam sunarken, günlük yaşamın dışında dayanışma ve iletişim fırsatı sağladı.

programın akışı:

Toplantıda aileler karşılıklı sohbet ederek deneyimlerini paylaştı, çocuklar ve gençler gözetim altında etkinliklere katıldı. Katılımcılar; tanışma, sohbet ve paylaşıma yönelik rahat bir ortamda vakit geçirirken, günün anılarını birlikte oluşturdular. Program, hizmetlerden yararlanan ailelerin birbirleriyle bilgi alışverişi yapmasına olanak tanıdı.

kurumun rolü ve katkısı:

Merkezin düzenlediği bu tür buluşmalar, ailelerin sosyal destek ağlarını güçlendirmeyi ve bakım süreçlerinde yalnız olmadıklarını hissetmelerini amaçlıyor. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinliğe ilişkin olarak şunları söyledi: 'Ailelerimizin bir araya geldiği programda, samimi bir ortamda keyifli vakit geçirilerek güzel anılar paylaşıldı'. Bu sözler, buluşmanın hem duygusal hem de toplumsal açıdan taşıdığı önemi özetliyor.

ÖZEL İHTİYAÇLI BİREYLER VE AİLELERİ KAHVALTIDA BULUŞTU