Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat kazası: 15 yaşındaki yağcı iş makinesinin koluna sıkıştı, iki kişi tutuklandı

Olayın gelişimi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında gerçekleşen hafriyat çalışmasında, iş makinesi operatörü M.K.'nin görev yaptığı araçta yağcı olarak çalışan 15 yaşındaki K.S., iş makinesinin bomu ile kepçesi arasına sıkıştı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan K.S., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde durumu ağır olan çocuk, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adli süreç ve tutuklama:

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe sahibi R.Y. ile operatör M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILAN K.S., AMBULANSLA GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.