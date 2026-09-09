Kaldırımdan havalanıp millet bahçesine inen araç, 1 metrelik duvarı aştı

kaza ayrıntıları:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi 3470. Sokak’ta meydana gelen kazada, 38 KM 871 plakalı otomobili kullanan K.M., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje sonra kaldırıma çarptı. Araç kaldırımdan havalanıp yaklaşık 1 metrelik duvarı aşarak doğrudan millet bahçesine girdi.

Duvar üzerinde bulunan demir korkuluklar zarar görürken, otomobil kullanılamaz hale geldi ve çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

sürücünün durumu ve müdahaleler:

Kazada hafif yaralanan sürücü K.M., kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Kısa süreli tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

tespitler ve soruşturma:

Yapılan kontrollerde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi ve kendisine 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR OTOMOBİL KALDIRIMA ÇARPARAK, HAVALANDI. 1 METRELİK DUVARI AŞARAK, MİLLET BAHÇESİNE GİREN OTOMOBİLDE HAFİF YARALANAN SÜRÜCÜ KISA SÜRELİ TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU. YAPILAN KONTROLLERDE SÜRÜCÜNÜN 1.14 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ.