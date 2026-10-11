Kaldırımlarda yürüyüş güvenliği için zabıta işgallere geçit vermiyor

kaldırım denetimleri ve müdahaleler:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yayaların kaldırımlarda ve yollarda daha rahat ve güvenli yürüyebilmesi amacıyla bulvar ve caddelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler, yetki ve sorumluluk alanındaki bulvar ve caddelerde kaldırım ve yaya yollarının işgal edilmesine izin verilmemesi üzerine yoğunlaşıyor.

tespit edilen eşyalar ve uygulama:

Yapılan kontrollerde iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan masa ve sandalyeler, teşhir ürünleri, reklam panoları ile yaya geçişini engelleyen çeşitli malzemeler tek tek tespit edilip kaldırılıyor. Sakarya 1 Caddesi, Sakarya 2 Caddesi, Orhan Oğuz Caddesi ve Eğitimciler Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimler sırasında, özellikle görme engelli vatandaşlar için ayrılan yürüme yollarını işgal eden çok sayıda masa, sandalye, duba, flama ve çeşitli materyal el konularak müsadere edildi.

amaç ve devam eden denetimler:

Çalışmaların amacı vatandaşların günlük yaşamda herhangi bir engelle karşılaşmadan rahatça yürüyebilmelerini sağlamak. Zabıta Daire Başkanlığı zabıta memuru Ramazan Ömür Pişkin, bu kapsamda yapılan denetimlerin ve kontrollerin sıklaşarak devam edeceğini belirtti: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak, yayalarımızın daha rahat yürüyebilmesi için denetimlerimiz ve kontrollerimiz sıklıkla devam edecektir.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların erişim güvenliğinin korunması için denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

DENETİMLERDE İŞ YERLERİ TARAFINDAN KALDIRIMLARA BIRAKILAN MASA VE SANDALYELER, TEŞHİR ÜRÜNLERİ, REKLAM PANOLARI İLE YAYA GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN ÇEŞİTLİ MALZEMELER TEK TEK TESPİT EDİLEREK KALDIRILDI