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Köylülerin duyarlılığı Hıdır Baba'da yaralı çaylağı koruma altına aldı

Elazığ'ın Hıdır Baba köyünde yaralı ve bitkin halde bulunan çaylak kuşu, duyarlı köylülerin müdahalesiyle koruma altına alınarak yetkililere teslim edildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:15

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Köylülerin duyarlılığı Hıdır Baba'da yaralı çaylağı koruma altına aldı

Hıdır Baba köyünde yaralı çaylak bulundu

Elazığ'ın Hıdır Baba köyünde yaralı ve bitkin halde bir çaylak kuşu köylüler tarafından fark edildi. Vatandaşlar kuşu geçici olarak koruma altına alarak yetkililere haber verdi.

Köylülerin müdahalesi:

Duyarlı köylüler kuşun daha fazla zarar görmesini engellemek için ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ilgili yetkililere teslim etti. Bu hızlı müdahale, kuşun güvenli şekilde yetkililere ulaştırılmasını sağladı.

Yaban hayatına duyarlılık:

Bölgede yaşanan olay, yerel halkın yaban hayatına gösterdiği özeni ortaya koydu. Köylülerin durumu fark edip yetkililere bildirmesi, benzer vakalarda izlenmesi gereken pratik bir örnek oluşturdu.

HIDIR BABA KÖYÜNDE YARALI VE BİTKİN HALDE BULUNAN ÇAYLAK KUŞU, KÖYLÜLER TARAFINDAN KORUMA ALTINA...

HIDIR BABA KÖYÜNDE YARALI VE BİTKİN HALDE BULUNAN ÇAYLAK KUŞU, KÖYLÜLER TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINARAK YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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