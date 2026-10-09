kaleiçi old town festivali gala gecesiyle başladı

11. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali gala yemeğiyle açıldı

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali, bir otelde gerçekleştirilen gala gecesiyle start aldı. Geceye Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal ev sahipliği yaptı; Antalya Valisi Hulusi Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyona 15 ülkeden 20 şehir temsilcisi davet edildi.

Kaleiçi'nin dönüşümü ve kültürel mirasın önemi:

Gala gecesinde açılış konuşmasını yapan Başkan Ümit Uysal, Kaleiçi’nin son yıllarda kaydettiği değişime dikkat çekti ve festivalin bu dönüşümü uluslararası düzlemde paylaşma işlevine vurgu yaptı. Uysal, Kaleiçi için şu ifadeleri kullandı: "Kaleiçi, büyük bir değişim geçirdi. Önceden daha çok yaz aylarında ve akşam saatlerinde kullanılan, sınırlı sayıda işletmenin bulunduğu bir alandı. Şimdi ise yılın 12 ayı, günün her saatinde işleyen, dünyaya entegre ve akredite, gurur duyduğumuz bir antik kentimiz var. Onunla hep gurur duyuyorduk ama artık bütün dünyayla paylaşıyoruz."

Başkan Uysal, festival aracılığıyla bugüne dek yaklaşık 200 dünya şehri ile karşılıklı temas sağlandığını ve bu ilişkilerin kültürel paylaşımlar ve ziyaretler yoluyla güçlendiğini belirtti. Uysal, önümüzdeki dönemde bireysel ve kültür turizmi ile alternatif turizm deneyimlerinin önem kazanacağına dikkat çekerek, Kaleiçi ile dayanışma içindeki şehirlerin kültürel varlıklarının daha fazla değer kazanacağını vurguladı.

Termessos, Antalya ve küresel mesajlar:

Konuşmasında antik Pamfilya ve bölgenin tarihsel zenginliğine değinen Uysal, Termessos Antik Kenti’nin Büyük İskender’e karşı direnişini hatırlatarak kentin özgürlük ve cesaretle özdeşleştiğini söyledi. Uysal, "Termessos’un ruhu, Büyük İskender’e boyun eğmeyen Anadolu halkını temsil etmektedir. Cesareti ve özgürlüğü temsil etmektedir. Termessos gençlerinin tutumu, Anadolu’nun insancıl romantizmini ifade etmektedir" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise kentin tarihsel güzelliklerinin gezginleri etkilediğini ve uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapmasının önemini vurguladı. Şahin, Bergama Kralı Attalos’un Antalya hakkında sarf ettiği nitelemeden hareketle katılımcılara "Dünyanın cennetine hoş geldiniz" dedi. Ayrıca festival temasına atıfta bulunarak dünyadaki çatışmalara ve acılara işaret etti ve "Dünyanın buluşmaya ihtiyacı var. Dünyanın bir araya gelip yaralarını sarmaya ihtiyacı var." sözleriyle buluşmaların barış ve empati zemini sağladığını belirtti.

Konuk şehirlerin değerlendirmeleri:

Festivalin uluslararası boyutunu temsil eden konuk şehirlerin yetkilileri de etkinliğin önemine dair görüşlerini paylaştı. İtalya’nın Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi, 2018’den bu yana festivalde yer aldıklarını belirterek "Her katılımımız bizim için eşsiz bir deneyim oluyor. Dünyanın dört bir yanından gelen delegasyonlarla bir araya gelmek, aynı sorunları paylaşmak ve bu sorunlara yönelik çözümleri değerlendirmek gerçekten büyük bir fırsat" dedi.

Malta’dan Zejtun Belediye Başkanı Joan Agius, etkinliğin farklı kültürleri tanıma ve paylaşma açısından önemine dikkat çekti ve Malta ile Antalya arasında bir kültürel köprü kurulduğunu söyledi: "Kültürlerimizi birlikte paylaşabilmek çok özel. İnsanların bir araya gelmesi, kaynaşması ve kendi kültürlerini paylaşması oldukça ilgi çekici."

Moldova temsilcisi olarak konuşan Komrat Belediye Başkan Yardımcısı Stephan Kara da festival sayesinde farklı kültürlerle doğrudan bağ kurma fırsatı yakaladıklarını ifade ederek Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Gala gecesi ve festival programı, Kaleiçi’nin hem yerel hem de uluslararası ölçekte tanıtımını güçlendirmeye ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili iş birliklerini derinleştirmeye yönelik sürecin bir parçası olarak öne çıktı. Organizasyonun ev sahipleri ve misafirleri, şehirlerarası dayanışma ve kültürel alışverişin önemine vurgu yaparak etkinliğin devam eden etkisini vurguladılar.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 15 ÜLKEDEN 20 ŞEHRİN TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİREN FESTİVALİN AÇILIŞINDA KALEİÇİ’NİN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜME VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.