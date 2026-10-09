Cemevlerinin sesi: 200 inanç önderi Ankara'da istişarede

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri ile İstişare Toplantısı"na Türkiye’nin dört bir yanından 200 inanç önderi katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda öncelikli olarak cemevlerinin ve dergahların ihtiyaçları, yaşanan sorunlar ve bu mekanların geleceğe taşınması için atılacak adımlar gündeme alındı.

Ersin'in mesajı:

Toplantıda konuşan Ersin, cemevi ve dergahların "değerlerin yaşatıldığı, gönüllerin buluştuğu ve yolun gelecek nesillere aktarıldığı mekanlar" olduğuna vurgu yaptı. Ersin, başkanlık olarak bu mekanların ihtiyaçlarını yol önderleriyle birlikte değerlendirmek, eksikleri görmek ve doğruları çoğaltmak için bir araya geldiklerini belirtti.

"Her buluşmamızda bir önceki toplantımızın birikimini yanımıza alarak daha kararlı, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz," diyen Ersin, birlik ve beraberliği güçlendirmenin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Konuşmasında, ortak çalışmanın ve gönül bağlarının kuvvetlendirilmesinin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeyi sağlayacağına dikkat çekti.

İstişarenin sonuçları ve raporlama:

Ersin, toplantıda söz alan herkesi son kişi sözünü tamamlayana kadar dinleyeceğini ve her öneri ile eleştirinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. "Her öneri ve her eleştiri bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza arz edilecek" ifadesiyle toplantıda dile getirilenlerin resmi kanallara aktarılacağının garantisini verdi.

Toplantının sadece bir araya gelme vesilesi olmadığı; aynı zamanda yol haritası oluşturma, güçbirliğini artırma ve cemevlerinin gündelik ihtiyaçlarına çözüm üretme amacı taşıdığı belirtildi. Ersin sözlerini, "Dilde himmet varken, başta da devlet varken; bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, hep beraber olmaya devam inşallah diyorum" diyerek sonlandırdı.

Toplantı süresince katılımcıların görüşleri kayda geçirilerek ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalara temel oluşturacak raporların hazırlanması planlanıyor. Başkanlık, düzenli istişarelerle eksiklerin tespit edilip çözümlerin birlikte üretilmesini hedefliyor.

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN 200 İNANÇ ÖNDERİYLE BAŞKENTTE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI.