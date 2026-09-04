Kalıcı kan bağışı aracıyla Iğdır'da erişim kolaylaşacak

Hayırsever destekli kan bağışı aracı hizmete girdi

Iğdır’da hayırseverlerin bağışlarıyla Türk Kızılayı’na kazandırılan kalıcı kan bağışı aracının açılışı gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde hizmet verecek araç, kentte ilk kez sürekli kan bağışı hizmeti sunacak ve sabit personeliyle il merkezinde düzenli bağış kabul edecek.

Araç ve hizmet detayları:

Bugüne dek Van Bölge Başkanlığı kapsamında belirli dönemlerde Iğdır’a gelen ve sınırlı süreyle hizmet veren kan bağışı aracı yerine, now hizmet verecek araç ile Iğdır’da sürekli ve erişilebilir bir bağış hizmeti hedefleniyor. Araç, rutin bağış kabulünün yanı sıra ihtiyaç olması halinde ilçelere de yönlendirilebilecek ve bölge genelinde kan teminine katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Yetkililer, aracın sabit personelle görev yapacağını vurguladı; bu sayede vatandaşlar duyuru beklemeksizin düzenli olarak kan verebilecek, acil durumlarda ise daha hızlı koordinasyon sağlanacak. Açılış töreninde çevredeki halkın ve davetlilerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Vali Taşolar'ın değerlendirmesi:

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar açılışta yaptığı konuşmada, bugüne kadar kentte daimi bir kan bağış merkezinin bulunmadığını belirtti ve "Maalesef bugüne kadar Iğdır’da daimi olarak hizmet veren bir kan bağış merkezimiz yoktu. Çok şükür, bu anlamda Kızılay Genel Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Taşolar sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Herhangi bir kamu katkısı olmadan, tamamen hayırseverlerimizin desteğiyle bu araç hayata geçti. Bu işin arka planında emeği olan, ismini sayamadığım, çok kıymetli katkı veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." Ayrıca kişisel deneyimine atıfta bulunarak, kan ihtiyacının önemini bilen biri olarak aracın Iğdır için büyük değeri olduğunu vurguladı: "Vereceğimiz kanlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşılması, kan ihtiyacı olabilecek yakınlarımızın bir durumu söz konusu olduğunda... en kısa zamanda kan temininin sağlanacağı bir merkezin olması çok önemli."

Tören sonunda Vali Taşolar, aracın Iğdır için hayırlı olmasını dileyip emeği geçenlere teşekkür etti ve kurdeleyi davetlilerle birlikte kesti. Açılışın ardından araç hizmet vermeye başladı.

Sonuç olarak, hayırsever bağışlarıyla kazandırılan bu araç ile Iğdır’da kan bağışı hizmetlerinin daha düzenli, erişilebilir ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

IĞDIR’DA HAYIRSEVERLERİN BAĞIŞLARIYLA TÜRK KIZILAY’INA KAZANDIRILAN KAN BAĞIŞI ARACININ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ