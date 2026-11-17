Kameraya el sallayan gençler sayesinde cüzdan sahibine hızlı kavuştu

İnegöl Belediyesi’nin parklarda uygulamaya aldığı Güvenli Park Sistemi örnek bir dayanışma hikâyesine sahne oldu. Parkta unutulan bir cüzdanı bulan gençler, parkta kameraların olduğunu bilerek kameranın önüne geçip el salladı; bu sayede cüzdanın sahibi kısa sürede bulundu.

gençlerin farkındalığı ve hızlı müdahale:

Parktaki gençlerin duyarlı davranışı, sistemde görevli personelin dikkatini çekti. İzleme sırasında görüntüyü takip eden ekip, sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanarak gençlere ulaştı ve bulunduğu yerde beklemelerini istedi. Bu yönlendirme üzerine belediyenin zabıta ekipleri hızla parka yönlendirildi.

sistem nasıl işliyor ve ne sağlıyor:

İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 gün 24 saat takip edilen sistem, yalnızca görüntüleme yapmakla kalmıyor; ihtiyaç anında vatandaşlarla anlık iletişim kurmayı ve ilgili ekipleri yönlendirmeyi mümkün kılıyor. Bu sayede zabıta ekipleri cüzdanı gençlerden teslim alarak sahibine ulaştırdı.

İnegöl Belediyesi, Güvenli Park Sistemi ile özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olduğu alanlarda vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamayı hedefliyor. Belediye, parklarda huzurun ve güvenin korunması için bu uygulamayı işletmeye devam ediyor.

İNEGÖL’DE ‘GÜVENLİ PARK SİSTEMİ’ SAYESİNDE ÖRNEK DAVRANIŞ