Park ve teknoloji iş birliği örnek bir davranışa vesile oldu

İnegöl Belediyesi'nin parklarda uygulamaya aldığı Güvenli Park Sistemi, vatandaşların huzur içinde vakit geçirmesini sağlamaya yönelik bir hizmet örneği olarak dikkat çekti. Parkta unutulan bir cüzdan, durumu fark eden gençlerin olgun ve duyarlı tutumuyla kısa sürede sahibine teslim edildi.

Gençlerin dikkatli davranışı ve kameraların rolü:

Parkta oynayan gençler, bir bankta unutulan cüzdanı bulduktan sonra parkta güvenlik kamerası bulunduğunu hatırlayıp kameranın önüne geçerek el salladı. Bu davranış, İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde görüntüleri takip eden personelin dikkatini çekti ve süreç böylece başlatıldı.

Çift yönlü iletişimle hızlı müdahale:

Merkezde görevli ekip, sistemin sahip olduğu çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanarak gençlerle doğrudan iletişime geçti. Görevli, gençlerden bulundukları yerde beklemelerini istedi ve ekipleri yönlendirerek zabıtanın kısa sürede parka ulaşmasını sağladı. Zabıta ekipleri, cüzdanı teslim alıp sahibine ulaştırdı.

Sistem yalnızca görüntüleme yapmakla kalmayıp, gerektiğinde ilgili birimlerin hızlı yönlendirilmesine olanak veriyor. İnegöl Belediyesi tarafından uygulanan bu düzenleme sayesinde parklar, 7 gün 24 saat İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından takip ediliyor ve vatandaşlarla anlık iletişim kurulabiliyor.

Hedef: daha güvenli ve huzurlu parklar:

Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandığı alanlarda uygulanan sistemle, belediye vatandaşların kendilerini daha güvende hissedebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Bu olay, teknolojik altyapı ile toplumsal sorumluluğun birleştiğinde ortaya çıkan olumlu sonucu somut biçimde gösterdi.

İnegöl Belediyesi, Güvenli Park Sistemi ile çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların parklarda güven içinde vakit geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bulunan cüzdanın sahibine eksiksiz şekilde teslim edilmesi, sistemin işleyişinin ve vatandaşların duyarlı yaklaşımının başarılı bir örneği olarak kayda geçti.

İnegöl’de ‘Güvenli Park Sistemi’ sayesinde örnek davranış