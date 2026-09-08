Kamu duyurularında görme engellilere erişim hakkı talebi

Altı Nokta'dan erişilebilirlik çağrısı:

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, kamu kurumlarının sosyal medya ve diğer dijital mecralarda yayımladığı duyuru, afiş ve bilgilendirme içeriklerinin görme engelli vatandaşlar için erişilebilir biçimde paylaşılması gerektiğini söyledi.

Özen, görsel olarak paylaşılan bilgilerin yalnızca afiş üzerinde yer almasının, ekran okuyucu kullanan görme engelli bireylerin kamusal bilgiye aynı anda ve bağımsız şekilde ulaşmasını engellediğini belirtti.

Bizim talebimiz ayrıcalık değil, eşitliktir ifadesini kullanan Özen, bir duyurunun kamuoyuyla paylaşılıyorsa aynı bilginin görme engelli bir vatandaş tarafından başka birinin yardımına gerek duymadan erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Erişilebilirliğin önemi:

Kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan etkinlik, başvuru, hizmet ile tarih ve saat gibi kritik bilgiler yalnızca görsel öğeler üzerinde sunulduğunda, bu bilgilerden yararlanma hakkı kısıtlanıyor. Özen, erişilebilirliğin kamusal iletişimin bir ayrıntısı değil, temel bir standardı olması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’de bilgi ve iletişime erişimin engelli bireylerin temel hakları arasında yer aldığına dikkat çeken Özen, erişilebilir sunumun iyi niyet uygulaması olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Nasıl uygulanmalı:

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, kamu kurumları, yerel yönetimler ve kamu hizmeti sunan tüm kuruluşlara görsel duyurularda yer alan önemli bilgilerin açıklayıcı ve erişilebilir metinlerle birlikte paylaşılması çağrısında bulundu. Özen, görsellerdeki bilgilerin metin halinde verilmesinin ve paylaşımlara alternatif metin açıklamalarının eklenmesinin acil adımlar olduğunu söyledi.

Özen sözlerini şu vurgu ile tamamladı: Bilgi herkes içinse, erişilebilir de olmak zorundadır. Kamu kurumlarının dijital iletişim politikalarında erişilebilirliği öncelik haline getirmesi gerektiği çağrısı tekrarlandı.

ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ AYDIN ŞUBE BAŞKANI BAYRAM ÖZEN, KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL MECRALARDA YAYIMLADIĞI DUYURULARIN GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR ŞEKİLDE HAZIRLANMASI ÇAĞRISINDA BULUNARAK, “BİZİM TALEBİMİZ AYRICALIK DEĞİL, EŞİTLİKTİR” DEDİ.