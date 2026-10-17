Kamyon Acıpayam yakınlarında şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyon şarampole devrildi. Olayda araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza yeri ve oluş biçimi:

Kaza, Denizli-Antalya karayolu üzerinde, Alaattin Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Acıpayam yönüne seyreden ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve yol güvenliği çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE SAVRULAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.